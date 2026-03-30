Se realizó un taller sobre ansiedad y manejo del estrés en el CAPS Araceli Barreto

El pasado viernes se llevó adelante un nuevo encuentro del ciclo “Encuentros para el Cuidado de la Salud Mental”, en el barrio Loma Hermosa, en el marco del Plan San José te Cuida.

En esta oportunidad, el espacio estuvo dedicado a la ansiedad desadaptativa y el manejo del estrés, abordando herramientas para reconocer sus síntomas, comprender cómo impactan en la vida cotidiana y generar estrategias saludables para su gestión.

Durante la jornada se promovió el diálogo abierto, la escucha activa y el intercambio de experiencias, fortaleciendo un entorno de respeto y contención comunitaria. Estos encuentros no constituyen un espacio de terapia individual, sino instancias grupales orientadas a la promoción del bienestar y al acompañamiento en los vínculos y la vida diaria.

El ciclo continuará desarrollándose a lo largo del año con distintas temáticas vinculadas a la salud mental, como autoconcepto y redes sociales, comunicación y relaciones sanas, límites y prevención de consumos, y procesos de duelo y resiliencia.

Desde la Municipalidad de San José se reafirma el compromiso de seguir generando espacios accesibles que promuevan el cuidado integral y el fortalecimiento de la comunidad.

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