El HCD San José dispone nuevo horario para las sesiones y comisiones

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San José informa a la comunidad que, en el marco del Decreto del HCD N° 01/2026 aprobado en la última sesión ordinaria, se estableció la modificación de los días y horarios de funcionamiento del Cuerpo.

La medida se fundamenta en lo establecido por la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027, que faculta al Concejo Deliberante a determinar sus propios días y horarios de sesiones, así como en lo dispuesto por su Reglamento Interno. En este sentido, y tras dos años de implementación del esquema vigente, la mayoría del Cuerpo consideró oportuno avanzar hacia un horario matutino que permita optimizar el desarrollo de la labor legislativa.

En consecuencia, se establece que, a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto, tanto las sesiones ordinarias como las reuniones de comisión se llevarán a cabo los días martes a las 9:00 horas.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se continúa trabajando en la mejora constante de su funcionamiento institucional, promoviendo la participación ciudadana y garantizando la transparencia en la labor legislativa.

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