Trabajo investigativo permite recuperar elementos sustraídos tras procedimientos en Barrio San Gabriel

En el marco de una exhaustiva pesquisa iniciada a raíz de una denuncia radicada recientemente en dependencia policial, personal de Jefatura Departamental Colón llevó a cabo una serie de actuaciones que culminaron con el esclarecimiento de un ilícito.

Tras la culminación de tareas de campo y el análisis de los datos recabados se logró individualizar distintos inmuebles donde se encontrarían los efectos denunciados. Bajo este escenario, en la tarde de este domingo, se desplegaron dispositivos en tres viviendas situadas sobre el Pasaje Yatay, en el corazón del Barrio San Gabriel de la ciudad de Colón.

Durante el desarrollo de las diligencias, el personal actuante logró localizar con precisión los bienes que habían sido objeto de la investigación, procediendo de inmediato a su resguardo. Ante el hallazgo, se estableció una comunicación con la Unidad Fiscal, magistratura que, tras ser interiorizada pormenorizadamente sobre los pormenores del caso y la procedencia de los objetos, dispuso el formal secuestro de los mismos.

www.discofm.com.ar