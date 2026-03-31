Secuestran y recuperan una motocicleta

En virtud de una denuncia radicada en Comisaría La Picada por la sustracción de una motocicleta marca Corven Triax, la cual había sido dejada estacionada en horas de la noche en zona de pesca, sobre la costa del río Uruguay, personal policial de la Seccional local dependiente de Jefatura Departamental Colón, realizó tareas investigativas en pos de recuperar el bien y aclarar el ilícito.

Como resultado del relevamiento de cámaras de seguridad y las averiguaciones practicadas, se estableció que el rodado podría encontrarse oculto en una plantación de eucaliptos ubicada en inmediaciones de la Autovía Gervasio Artigas y el acceso a 1° de Mayo, por lo que se realizó un rastrillaje en el lugar, lográndose localizar el rodado interesado que se encontraba oculto entre ramas y residuos.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el formal secuestro del rodado y su posterior entrega al damnificado.

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