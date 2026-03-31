ANSES no solicita datos personales ni información bancaria

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que no se comunica para solicitar datos personales, claves ni información bancaria a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. En este sentido, se recomienda desestimar cualquier publicación o comunicación que circule por fuera del sitio oficial y que remita a formularios, enlaces o mensajes sospechosos.

En este marco, cabe recordar que todos los trámites y consultas con el organismo son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios.

La presente comunicación se emite a partir de recientes intentos de estafas detectados, en los que personas ajenas al organismo se hacen pasar por personal de ANSES con el objetivo de obtener datos personales bajo la promesa de acceder a supuestos beneficios económicos. Ante estas situaciones, se solicita efectuar la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, a fin de que se adopten las medidas pertinentes.

Canales oficiales habilitados para efectuar denuncias

· A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

· Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

· Por escrito, mediante envío de correo postal a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

· Telefónicamente, a través de la línea 130.

www.discofm.com.ar