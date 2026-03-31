Este miércoles se acreditarán los fondos de las tarjetas sociales

La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, informa que este miércoles 1 de abril se habilitarán los saldos de las tarjetas sociales, a partir de las 8.30.

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se dio a conocer que este miércoles, a partir de las 8.30 horas, estarán habilitados los fondos correspondientes de la tarjeta provincial de Riesgo Social, con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

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