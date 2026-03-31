Allanamientos y detenciones en Colonia Hughes

En el marco de una investigación en curso llevada adelante desde el Ministerio Publico Fiscal por parte del Agente Fiscal Dr. Perroud Alejandro, en relación a una causa por el Supuesto Delito de Estafa, en la tarde de este lunes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, llevó adelante dos Oficios de Allanamiento y Requisas Domiciliarias.

Los procedimientos se diligenciaron en dos viviendas ubicadas en zona rural de Colonia Hughes, arrojando ambos resultados positivos para la pesquisa, procediéndose al secuestro de dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, notebooks y tablet), documentación, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, cheques y otros elementos vinculados a la causa, como así también vehículos de alta gama, maquinaria agrícola, animales vacunos, tres armas de fuego y municiones varias de diferentes calibres.

Asimismo, se procedió a la Detención de tres personas mayores de edad, relacionadas directamente a la investigación, quienes fueron trasladadas y alojadas en Sede Policial, quedando a disposición de la Magistratura actuante.

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