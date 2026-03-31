Actividades y propuestas para el finde largo de Semana Santa en San José

La escapada ideal para este finde largo es sin dudas San José, que espera a sus visitantes con un montón de planes para disfrutar de la mejor manera.

Días para desconectar junto al río, recorrer playas y espacios verdes, relajarse en las termas y conectar con la tranquilidad de la naturaleza. Pero también para salir, pasear y encontrarse con una agenda llena de propuestas: ferias de emprendedores, espectáculos en vivo, actividades culturales y experiencias para toda la familia.

A eso se suman los sabores locales, con patios gastronómicos y opciones para todos los gustos, y la calidez de una ciudad que invita a quedarse un rato más.

Esta Semana Santa, es ideal para regalarse una pausa, cambiar el ritmo y venir a vivir todo lo que San José tiene para ofrecer.

Es posible realizar una planificación con la agenda de eventos programados: https://sanjose.tur.ar/agenda/

Asimismo se puede reservar en este enlace en el cual se chequean los alojamientos disponibles: https://surl.li/mxidkl

www.discofm.com.ar

