Exitosa investigación permitió recuperar una bicicleta sustraída

En el marco de una denuncia radicada el pasado 24 de febrero del corriente año por una mujer mayor de edad en Comisaría Liebig, quien diera cuenta de la sustracción sin ejercer violencia de una bicicleta marca SLP, rodado 29, color blanca, desde la galería de su vivienda, personal policial dio inicio a una minuciosa labor investigativa orientada al esclarecimiento del hecho.

Como resultado de las averiguaciones practicadas y gracias al trabajo articulado y coordinado entre efectivos de dicha Dependencia y Comisaría La Picada, en la tarde de este martes, siendo aproximadamente las 14:00 horas, se logró establecer la ubicación del rodado sustraído. El mismo fue hallado en una granja situada en inmediaciones de la Ruta Provincial 130, a la altura del kilómetro 11, en poder de un ciudadano de 18 años de edad.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal secuestro del elemento, a los fines de proceder a su restitución a la legítima propietaria. En tanto, el joven fue trasladado a dependencia policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

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