A 44 años de Malvinas, Entre Ríos conmemoró la gesta con un emotivo acto en Galarza

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio y contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Hubo reconocimientos a veteranos y fuertes mensajes sobre memoria, soberanía y compromiso institucional.

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, participó este jueves 2 de abril del acto central por el 44° aniversario de la Guerra de Malvinas, realizado en General Galarza, junto al gobernador Rogelio Frigerio, autoridades provinciales y municipales, veteranos de guerra y vecinos de la comunidad. Además, estuvieron presentes escuelas e instituciones locales que acompañaron con la bandera nacional y provincial.

El acto, que inicialmente iba a desarrollarse en la Plaza Malvinas Argentinas, se trasladó a un espacio cerrado producto de las condiciones climáticas. La jornada, atravesada por la emoción y el reconocimiento, incluyó la entonación del Himno Nacional, la Marcha de Entre Ríos y la Marcha de las Malvinas, interpretados por la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. En ese marco, el municipio hizo entrega al titular del Ejecutivo, del decreto que lo declaró Huésped de Honor, junto a una réplica del monumento local que homenajea a los caídos.

Durante el acto, hicieron uso de la palabra el intendente de Galarza, Fabián Menescardi y el combatiente Sergio Edgardo Wilhelm, quienes destacaron la importancia de sostener viva la memoria y el reconocimiento a quienes participaron de la gesta. Luego se realizó un minuto de silencio en homenaje a los caídos, seguido por el discurso del gobernador y la entrega de plaquetas a veteranos.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, subrayó el valor de la fecha y el compromiso institucional con esta causa. “Es un acto más que emotivo. Como bien dice el gobernador, Malvinas es una herida abierta que nos convoca todos los días a honrar a nuestros héroes, a los que quedaron y a los que hoy tenemos la posibilidad de abrazar”, expresó.

Gustavo Hein también puso el acento en la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas: “Quienes hoy tenemos la representación de la ciudadanía tenemos una responsabilidad doble. Malvinas nos interpela todos los días, desde cada lugar que ocupamos” y en esa línea, vinculó la memoria con valores sociales más amplios.

Finalmente, el gobernador Rogelio Frigerio remarcó el carácter unificador de la causa y la necesidad de sostenerla como política de Estado. “Malvinas es una de las pocas causas que nos une a todos los argentinos. Y ojalá haya muchas más que nos encuentren de la misma manera, unidos como sociedad”, sostuvo.

Asimismo, destacó el valor y el coraje de los combatientes: “Nuestros héroes defendieron la patria con apenas 18 años. Lo hicieron con una valentía enorme, y eso nos obliga como Estado a no olvidar y a seguir trabajando por la soberanía” y puso en valor la dimensión humana del acto y el vínculo con los veteranos presentes: “Ese reconocimiento no puede ser solo simbólico, tiene que traducirse en acciones concretas”.

El acto concluyó con la entrega de reconocimientos a combatientes, en una ceremonia que reafirmó el compromiso de las instituciones entrerrianas con la memoria, el respeto y la causa Malvinas como eje de identidad colectiva.

www.discofm.com.ar