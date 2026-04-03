Rige un alerta amarillo por tormentas intensas en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta amarillo por tormentas intensas que afectarán a Entre Ríos durante el fin de semana. Según el informe, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

De acuerdo a los reportes, este viernes la inestabilidad afectaría principalmente a los departamentos Victoria y Gualeguay. Para el sábado, el área de cobertura se ampliará a los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Villaguay, Colón, Tala, Nogoyá, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Las condiciones adversas se mantendrán durante todo el fin de semana con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros.

Recomendaciones de seguridad

Ante este escenario, se solicita a la población extremar las precauciones y seguir las pautas de seguridad vigentes. Se recomienda asegurar objetos en balcones y terrazas que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas o tendederos, y evitar la circulación en la vía pública si no es estrictamente necesario.

Asimismo, se solicita no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos. En cuanto a la seguridad vial, en caso de tener que conducir, se debe circular con luces bajas, aumentar la distancia de frenado y evitar zonas anegadas o refugios debajo de árboles y postes de electricidad.

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