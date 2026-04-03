Accidente de tránsito en Colón dejó un herido grave

En horas de la tarde de este jueves, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón tomó intervención en Ruta ex 26 y calle Juan Manuel de Rosas, donde por causas que se tratan de establecer se produjo un siniestro vial.

En el lugar, un vehículo marca Peugeot Partner, conducido por un ciudadano de 64 años de edad, de nacionalidad paraguaya, quien aparentemente ingresaba a la Ruta desde la segunda arteria mencionada en sentido Este a Oeste, habría sido impactado en su lateral izquierdo por una Motocicleta marca Kawasaki Ninja 650R, guiada por un individuo de 37 años de edad, quien se desplazaba por dicha Ruta en sentido Sur a Norte.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte fue trasladado al nosocomio local, donde tras ser examinado por los profesionales intervinientes, se determinó que presentaba lesiones de carácter graves, consistentes en luxofractura de codo izquierdo, de resolución quirúrgica.

En el lugar intervino personal de Inspección Municipal, procediendo a la retención del vehículo de mayor porte, debido a que su conductor arrojó resultado positivo en test de alcoholemia.

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