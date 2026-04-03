Hallan una persona sin vida en playa Inkier de Colón

En el mediodía de este viernes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón, tomó intervención en playa Inkier, Sector N° 1, a raíz de un llamado telefónico.

En el lugar, un guardavidas informó que, mientras desarrollaba sus tareas habituales, localizó pertenencias en el agua y posteriormente cercano a la costa el cuerpo sin vida de un ciudadano.

La persona fue identificada como un hombre de 34 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Entre sus pertenencias se hallaron efectos personales, los cuales fueron debidamente secuestrados.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la intervención del Médico Forense y personal de Policía Científica, iniciándose las actuaciones correspondientes para determinar la causales del fallecimiento, procediéndose al traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia.

Se continúan con las diligencias de rigor, bajo las directivas y coordinación desde el Ministerio Público Fiscal.

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