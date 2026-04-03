Recuperan herramienta sustraída en zona rural

En la noche de este jueves, personal policial de Comisaría La Picada, dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención a raíz de la denuncia radicada por un ciudadano de 40 años de edad, quien informaba la sustracción de una desmalezadora marca Shimura de 35 cc., color roja y blanca, la cual se encontraba resguardada en un galpón de una obra en construcción, que presentaba escasas medidas de seguridad.

A partir de las tareas investigativas practicadas, los efectivos lograron establecer que el bien sustraído podría hallarse oculto en una zona rural cercana al Puente La Picada.

En consecuencia, se llevó adelante una inspección en el sector, donde finalmente se logró localizar la desmalezadora, la cual se encontraba escondida entre pajonales y cubierta con bolsas.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal secuestro del elemento, procediéndose posteriormente a su restitución al damnificado.

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