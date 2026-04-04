Allanamiento positivo con secuestro de armas en San José

En horas de la mañana de este viernes, personal policial de Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención a raíz de una denuncia radicada por una ciudadana de 24 años de edad, quien manifestó haber sido víctima de hechos de violencia por parte de su ex pareja, un individuo de 23 años de edad.

En el marco de las actuaciones, y mediante oficio judicial librado por el Juzgado de Paz de San José, se llevó adelante un Allanamiento y Requisa Domiciliaria en la vivienda del sindicado, ubicada en inmediaciones de calles Remedios de Escalada e Ituzaingó de dicha localidad, procedimiento que arrojó resultados positivos.

Como resultado del mismo, se procedió al formal Secuestro de dos armas de fuego largas tipo carabinas, una calibre .270 marca Mossberg, con mira telescópica y ocho cartuchos intactos, y otra calibre .30-06 marca Ruger American, equipada con mira marca Bushnell; como así también un supresor de sonido de color negro sin marca visible.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro de los elementos mencionados para ser incorporados a la causa.

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