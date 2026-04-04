Destacada labor policial permitió esclarecer un hurto y recuperar elementos sustraídos en La Picada

Personal policial de Comisaría La Picada, dependiente de Jefatura Departamental Colón, llevó adelante una eficaz y rápida intervención que permitió esclarecer un ilícito denunciado en horas recientes, logrando además la recuperación de la totalidad de los elementos sustraídos.

El procedimiento se originó a raíz de la denuncia radicada por una mujer de 32 años, quien manifestó que durante la madrugada, mientras descansaba en su vivienda ubicada en proximidades de calle Tavella, personas desconocidas habrían ingresado sin ejercer violencia y sustraído un parlante y un secarropas.

Gracias al profesionalismo y compromiso del personal interviniente, y tras tareas investigativas que incluyeron entrevistas y un minucioso relevamiento de cámaras de seguridad, los efectivos lograron establecer que el autor del hecho fue la pareja de la denunciante, quien habría retirado los elementos con fines de comercialización.

En el marco de las diligencias, se logró recuperar el secarropas en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Uranga y 2 de Abril, donde había sido adquirido por una mujer de 25 años. Asimismo, el parlante fue hallado en una vivienda de calle Dr. Bard al 4000, en poder de un hombre de 46 años.



Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el formal Secuestro de los elementos, los cuales posteriormente fueron restituidos a la damnificada.

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