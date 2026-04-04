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El finde santo se vive en San José despidiendo el verano más largo de Entre Ríos

— 04/04/2026 Comentarios desactivados en El finde santo se vive en San José despidiendo el verano más largo de Entre Ríos 4

San José vuelve a posicionarse como uno de los destinos elegidos por turistas y excursionistas que buscan una escapada distinta: naturaleza, relax y una agenda pensada para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. El río, las playas y los espacios verdes se combinan con el bienestar de las termas, uno de los grandes atractivos de la ciudad, invitando a bajar el ritmo y conectar con lo esencial.

Durante este fin de semana largo, la propuesta se amplía con ferias, espectáculos, actividades culturales y experiencias para todas las edades. A esto se suman los sabores locales y la calidez de su gente, que hacen de cada visita una experiencia para volver.

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