El brillo del Carnaval felicianense se traduce también en buenos resultados económicos

El Carnaval de San José de Feliciano logró un superávit de casi $62.000.000, una cifra que vuelve a las comparsas, a la Comisión y al pueblo.

«Pero más allá del número, lo que celebramos es el trabajo en equipo.​Gracias al brillo de la comparsas, la labor coordinada entre la Comisión, el equipo administrativo y el incansable esfuerzo de los trabajadores municipales, demostramos que cuando se trabaja con transparencia y responsabilidad los resultados llegan», manifestó al respecto el Intendente Arévalo.

Las ganancias de entradas ya están en las cuentas de las comparsas desde la semana pasada.

«El carnaval es nuestra identidad. Mantengámonos unidos, cuidemos lo nuestro y aseguremos que el ritmo y la alegría de Feliciano no se pierdan jamás, expresó Damián Arévalo en un mensaje para la ciudadanía felicianense.

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