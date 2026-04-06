CAFESG finalizó las obras de puesta en valor de la emblemática Escuela N° 1 «Juan José Paso» de Colón

Con una inversión que superó los 133 millones de pesos, desde el organismo provincial recorrieron la escuela para supervisar los trabajos realizados de reparación integral y puesta en valor de la escuela, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo del ciclo lectivo.

En el marco del Plan de mejoramiento de infraestructura escolar y hospitalaria que lleva adelante la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG)en toda la región autoridades de CAFESG recorrieron la finalización de las obras en la Escuela Nº 1 “Juan José Paso” de la ciudad de Colón.

La intervención en este edificio emblemático demandó una inversión total de $133.695.487,90. La obra se centró en resolver problemas de filtraciones y deterioro estructural mediante un plan de trabajos que incluyó: renovación de cubiertas de techo y recambio total de chapas en el Salón de Actos y repaso general de la estructura existente, incluyendo la sustitución de canaletas y la obturación de orificios; impermeabilización de techos, instalación de placas acústicas en el cielorraso del salón y de PVC en aulas y oficinas y tareas de mantenimiento general como reparación de revoques, tratamiento de fisuras y pintura integral.

Al respecto Carlos Cecco, presidente de CAFESG, destacó: “Nuestra prioridad es que los recursos de Salto Grande vuelvan a la gente en obras concretas. Ver esta escuela en condiciones óptimas es una satisfacción, porque entendemos que la educación requiere edificios seguros y confortables”.

Desde la rectoría del establecimiento expresaron su agradecimiento por la metodología de trabajo, que permitió avanzar en etapas sucesivas sin interrumpir el funcionamiento administrativo y pedagógico de la institución.

Por su parte, el vocal de CAFESG Pablo Canali expresó: “Esta es una obra muy esperada por la comunidad colonense. La Escuela Paso es un símbolo de nuestra ciudad y, gracias al aporte de CAFESG, hoy sus alumnos y docentes cuentan con un espacio renovado”.

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