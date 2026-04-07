El Verano Más Largo de Entre Ríos arrojó números positivos para San José

San José volvió a latir fuerte en el corazón de la microrregión Tierra de Palmares, consolidándose como uno de los destinos más elegidos de Entre Ríos.

Con una propuesta pensada para disfrutar sin apuros, la ciudad llevó adelante una estrategia que extendió la temporada desde octubre hasta Semana Santa. ¿El resultado? Más movimiento, más visitantes y una energía que se sostuvo durante meses, incluso en un contexto desafiante a nivel país.

Con más de 5.000 plazas disponibles, la ocupación promedio alcanzó el 70%, con picos del 85% en fines de semana largos y un Carnaval a pura fiesta que llegó al 100%. Miles de visitantes eligieron quedarse, descansar y disfrutar, con estadías que promediaron casi 4 noches.

Las Termas San José fueron protagonistas indiscutidas, con más de 105.000 ingresos. Y si hablamos de experiencias únicas, las Noches Termales, creadas por Turismo San José, marcaron tendencia: una propuesta innovadora que hoy inspira a otros destinos.

Para los amantes de la naturaleza, el Balneario Camping San José volvió a ser un clásico: más de 25.000 acampantes, miles de carpas y motorhomes, y una conexión única con el río y el aire libre.

El turismo también se sintió en la economía local, generando un movimiento de más de $75.000 millones durante el verano. Gastronomía, comercios, servicios, toda la ciudad fue parte de esta gran temporada.

Y si algo define a San José, es su agenda: eventos que no paran y que invitan a volver una y otra vez. Moto Encuentro, Hot Rod, Corsos, Acuatlón, peñas, espectáculos y un Carnaval inolvidable que llenó la ciudad y potenció el consumo local.

Visitantes de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Uruguay eligieron San José, reafirmando su lugar como destino regional clave.

El Verano Más Largo de Entre Ríos no fue solo una idea, fue una experiencia real. Una forma de vivir el turismo todo el año, de seguir creciendo y de invitar a la gente siempre a volver. Porque en San José, el verano no se termina.

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