Enersa advierte sobre un sitio web falso y refuerza sus canales oficiales de atención

La empresa de energía de Entre Ríos, Enersa, alertó a la comunidad sobre la detección de un sitio web fraudulento que intenta suplantar su identidad para engañar a los usuarios. Según se informó, la página apócrifa simula el cobro de facturas con el objetivo de obtener datos personales y financieros mediante maniobras de phishing.

Desde la compañía indicaron que ya se encuentran realizando las gestiones correspondientes para dar de baja el sitio.

En este marco, la empresa recordó que el único sitio web oficial y seguro para realizar trámites comerciales es www.enersa.com.ar, e instó a los usuarios a ingresar siempre escribiendo directamente la dirección en el navegador, evitando enlaces provenientes de buscadores con etiquetas como Patrocinado o Anuncio, que pueden ser utilizados por estafadores. Asimismo, recomendaron no compartir información sensible en páginas cuyo acceso provenga de mensajes de origen dudoso.

Por último, Enersa reiteró cuáles son sus canales oficiales de contacto ante cualquier consulta o duda: la página web institucional, el correo electrónico tramitescomerciales@enersa.com.ar, el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) 0800-777-0080 y sus redes sociales oficiales bajo el usuario EnersaArg en Facebook, Instagram y X (Twitter).

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