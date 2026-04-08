Presentación del Balance de la Comisión Municipal de Corsos 2026 al Honorable Concejo Deliberante de Feliciano

Este miércoles, fue enviado el balance con el detalle de cada pago realizado a los revisores de cuentas y también al NAC para que los vecinos puedan evaluarlo.

«Queremos destacar algo fundamental: todo cuestionamiento, toda crítica constructiva y toda reacción que se genere en la ciudadanía no solo es bienvenida, sino que nos enorgullece profundamente, porque eso es una señal clara, concreta, de que nuestros carnavales han dejado de ser simplemente un evento, para convertirse en un verdadero símbolo de la cultura, de la economía y de la recreación de nuestra comunidad», puntualizó al respecto el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo.

Explicando que «cuando la sociedad opina, cuando participa, cuando exige, lo que está diciendo es que este evento importa. Y eso, sin dudas, habla de crecimiento».

«Estamos atravesando un momento que podemos definir como histórico dentro de nuestros carnavales. Hoy vemos comparsas que se presentan con patrocinio letrado, balances confeccionados en tiempo récord, y resultados que incluso arrojan superávit», argumentó.

Aseverando asimismo que «nada de esto es casual. Es el reflejo de un proceso claro: el de un evento que se profesionaliza, que se trabaja, organiza y que se fortalece institucionalmente».

«Estamos dando un salto de calidad. Un salto que empezó en las calles de nuestra ciudad y hoy ya tiene un corsódromo propio, que nos permite posicionarnos a la altura de carnavales que, hasta no hace mucho tiempo, eran referencia y a los que debíamos viajar para disfrutar» continuó en intendente Arévalo.

En este marco, manifestó que «queremos ser también muy claros: todas las acciones llevadas adelante se han realizado conforme a la normativa vigente».

«No se han desoído ni omitido cuestiones procedimentales. El crecimiento de nuestros carnavales no ha sido improvisado ni desordenado, sino acompañado de reglas, de controles y de responsabilidad en la gestión», disparó. Y siguió «hora bien, también entendemos algo esencial: todo proceso de crecimiento trae consigo nuevos desafíos».

Asegurando que «vamos a trabajar de manera mancomunada con las comparsas, escuchando, dialogando y construyendo consensos que nos permitan diseñar reglas más claras, más modernas y acordes al nivel que hoy tiene nuestro carnaval».

«Nuestro objetivo es consolidar un evento cada vez más transparente, más participativo y más sostenible en el tiempo», expresó Arévalo.

Afirmando en síntesis, que «estamos frente a un carnaval que creció, que se posicionó y que dio un verdadero salto de calidad».

«Y nuestro compromiso es seguir fortaleciendo este camino, con responsabilidad, con diálogo y con una mirada puesta en el futuro», concluyó Damián Arévalo.

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