Una mujer resultó lesionada tras un despiste en la Autovía

En las últimas horas de la tarde de este martes, se registró un siniestro vial a la altura del kilómetro 202 de la Autovía General Artigas, en donde resultó lesionada una mujer tras el vuelco de un vehículo.

El episodio ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas, cuando un vehículo marca Kia, modelo Sportage, que se desplazaba en sentido cardinal Sur-Norte, protagonizó un siniestro por causas que se tratan de establecer. El rodado era conducido por un ciudadano de 32 años, con domicilio en la localidad de Colonia Elía, quien viajaba acompañado por una mujer de 44 años y dos menores de 13 y 4 años de edad.

Como consecuencia directa del impacto y la inercia del movimiento, la acompañante de 44 años sufrió lesiones y debió ser asistida.

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