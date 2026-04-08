Media sanción a la creación de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública

El proyecto aprobado busca transparentar la evolución del endeudamiento entrerriano desde 1991 mediante la elaboración de informes técnicos anuales. En la misma instancia se dio curso a una resolución para convocar al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, por la situación de la salud mental en la provincia y se aprobaron normativas sobre límites jurisdiccionales de comunas y protección del patrimonio cultural.

En el marco de la 3º sesión ordinaria del 147º Periodo Legislativo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción al proyecto de ley que establece la creación de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública. Esta iniciativa tiene como objeto principal el estudio y análisis exhaustivo del desenvolvimiento de los compromisos financieros contraídos por el Estado entrerriano, abarcando renegociaciones y procesos de reestructuración. El presidente de la comisión de Legislación General, diputado Marcelo López, fue el encargado de fundamentar el proyecto como miembro informante ante el pleno.

Durante el trabajo en comisión, el dictamen votado incorporó modificaciones respecto al proyecto original -algunas de ellas promovidas por el bloque de la primera minoría-, destacándose el cambio en su naturaleza jurídica. La comisión investigadora, inicialmente planteada como un ente especial con un plazo de doce meses, adquirió un carácter permanente. En ese orden, el organismo deberá elaborar informes anuales que reflejen la situación financiera al 10 de diciembre de cada año, garantizando un control sostenido en el tiempo.

El texto aprobado dispone que todos los informes sean publicados en el sitio web oficial del Gobierno, y que utilicen un lenguaje coloquial y recursos gráficos que faciliten la comprensión de los flujos financieros y la sostenibilidad de las cuentas públicas. En cuanto a su integración, se establece que el cuerpo contará con dos senadores y dos diputados —asegurando representación de mayorías y minorías—, tres representantes del Poder Ejecutivo, un profesional de la Universidad Nacional de Entre Ríos y un representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

En otro orden, la Cámara aprobó un proyecto de Resolución presentado por la diputada Silvina Deccó para convocar al ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco. El funcionario deberá comparecer ante el cuerpo legislativo en sesión especial el 28 de abril a las 11:00 con el fin de brindar un informe sobre estadísticas, políticas de prevención y recursos presupuestarios asignados para abordar la problemática del suicidio en el territorio provincial.

Por otra parte, se aprobaron sobre tablas diversos dictámenes de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales que establecen límites jurisdiccionales de distintas comunas de la provincia. Estas normas, venidas en revisión, alcanzan a las localidades de Yeso Oeste (La Paz), Quinto Distrito y Estación Lazo (Gualeguay), Mojones Sud Los Algarrobos (Villaguay), Justo José de Urquiza y Crucesitas Tercera (Nogoyá), Santa María y Las Margaritas (Federación), La Providencia (La Paz) y La Esmeralda (Feliciano).

Finalmente, el cuerpo brindó sanción a un dictamen de la Comisión de Cultura por el que se declara de interés el vigésimo aniversario de la sanción de la Ley Provincial Nº9686. Esta normativa constituye el marco legal fundamental para la preservación y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico de Entre Ríos. La norma destaca especialmente la labor del Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas «Prof. Antonio Serrano» como autoridad de aplicación.

Homenajes

Al inicio de la sesión, se rindieron diversos homenajes: las diputadas Mariel Ávila y Liliana Salinas recordaron el 2 de abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. La diputada Vilma Vázquez hizo lo propio por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemoró el 2 de abril. La diputada María Elena Romero se refirió al aniversario del fallecimiento del expresidente Raúl Alfonsín, destacando su rol en la restauración de la democracia en 1983 y la consolidación del Juicio a las Juntas Militares. Asimismo, las diputadas Silvina Deccó y Carola Laner recordaron el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, en conmemoración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948.

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