Identificación de dos personas por una cusa de lesiones y amenazas

Tras una minuciosa labor investigativa, personal de la Jefatura Departamental Colón logró individualizar a dos sujetos vinculados a un violento episodio ocurrido días atrás. Los sospechosos fueron trasladados a dependencia policial y quedaron a disposición de la justicia.

En virtud de una compleja pesquisa originada por una denuncia radicada el pasado domingo, efectivos dependientes de la departamental lograron avances significativos en el esclarecimiento de un hecho caratulado preventivamente como lesiones y amenazas. La causa tuvo su génesis tras el ataque sufrido por un ciudadano, quien fue abordado y agredido físicamente por un individuo en la vía pública.

A partir de la recepción de la denuncia, los pesquisas iniciaron una serie de tareas de campo y un exhaustivo análisis de indicios que permitieron reconstruir con precisión el recorrido efectuado por el agresor. Esta labor permitió establecer que el autor principal, un joven de 24 años, no habría actuado en solitario, lográndose también la identificación de su cómplice, un hombre de 26 años de edad.

En un procedimiento llevado a cabo durante las últimas horas de este martes, ambos sujetos fueron localizados y trasladados hacia la Jefatura Departamental, en donde quedaron correctamente identificados y supeditados a las actuaciones correspondientes.

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