Se realizó capacitación sobre Protocolo de Abuso Sexual Contra Niños, Niñas y Adolescentes en el HCD San José

Este miércoles en la Sala de Sesiones «Alejo Peyret» del Honorable Concejo Deliberante de San José se llevó adelante una jornada de capacitación destinada a docentes de la ciudad, centrada en el Protocolo Interinstitucional de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes.

La instancia fue impulsada por el Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad, en articulación con la Coordinación Departamental de COPNAF, con el objetivo de fortalecer herramientas de detección temprana, intervención adecuada y actuación responsable ante situaciones que vulneren derechos.

Este tipo de espacios formativos resultan clave para consolidar el trabajo en red entre las instituciones educativas y los organismos de protección, promoviendo abordajes integrales, articulados y centrados en el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se continúa acompañando estas iniciativas que fortalecen las redes locales y promueven el compromiso colectivo en el cuidado y la protección de las infancias y adolescencias.

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