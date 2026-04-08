Motociclista lesionado y conductor de automóvil con alcoholemia positiva

En el transcurso de la tarde de este miércoles, se iniciaron actuaciones a raíz de un siniestro vial ocurrido en la intersección de Avenida Mitre y calle Saavedra, en la ciudad de San José. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil marca Volkswagen Gol, comandado por un ciudadano de 36 años, y una motocicleta de marca Siam, en la que se desplazaba un joven de 19 años de edad.

Ante lo ocurrido, se hizo presente en el lugar el personal de la Inspección Municipal, quienes procedieron a la retención preventiva del rodado de menor porte, constatando que el mismo carecía de la documentación habilitante requerida para circular. Simultáneamente, la Unidad de Rescate efectuó el traslado del motociclista hacia el nosocomio local, donde facultativos médicos informaron, tras las evaluaciones de rigor, que el joven sufrió lesiones de carácter leve.

Es dable mencionar que, en el marco de las actuaciones correspondientes, se le practicó el control de alcoholemia al conductor del rodado mayor, el cual arrojó un resultado positivo.

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