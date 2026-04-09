Trabajan para mejorar la salud pública local

El director del Hospital San José, Dr. Marcelo Ramát, mantuvo una importante reunión con el ministro de Salud, Dr. Daniel Blanzaco, y el secretario de Salud, Dr. Juan Pérez.

También participaron el Dr. Juan Dávila, del área de Salud Mental, junto a autoridades del nosocomio local.

Durante el encuentro se abordó la situación actual del hospital, con especial énfasis en el fortalecimiento del área de salud mental. En este sentido, desde el Ministerio se asumió el compromiso de reforzar los servicios de psicología y psiquiatría, una acción clave para mejorar la atención a la comunidad.

Además, se dialogó sobre la creación del servicio 107, la situación del personal de salud y los avances en la obra del sector administrativo, cuya inauguración se concretará en los próximos días.

En la oportunidad se agradeció al ministro y al secretario de Salud por su acompañamiento y compromiso con el crecimiento y fortalecimiento de nuestro hospital.

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