La Biblioteca Popular de Feliciano continúa transformándose

Con recursos propios, la Municipalidad de San José de Feliciano continúa con la inversión y puesta en valor de la Biblioteca Popular local.

«Estamos en tiempos económicos muy difíciles, pero estamos convencidos de que la cultura no se negocia. Por eso, seguimos trabajando firmemente en la puesta en valor de la Biblioteca Popular de Feliciano», manifestó al respecto el Intendente Arévalo.

Qué trabajos se están haciendo

Refacciones integrales, puesta en valor de oficinas, ampliaciones, pinturas, mobiliario, para que este edificio histórico vuelva a brillar y sea el orgullo de la ciudad.

«Con recursos propios y gracias a una administración responsable, el dinero de los vecinos vuelve en obras para los vecinos, continuó valorando Arévalo.

«Cada ladrillo nuevo es un paso adelante para nuestra educación y cultura», cerró el Intendente de San José de Feliciano.

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