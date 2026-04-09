Comenzó el relevamiento sociocomunitario en San José

A partir de este jueves, equipos de la Secretaría de Salud y Bienestar Social visitarán los hogares de nuestra comunidad para recabar información sobre necesidades y vivencias en el contexto actual.

Los datos obtenidos permitirán planificar políticas públicas acordes a las situaciones que se viven en los diferentes barrios de San José.

Las y los encuestadores están identificados con pecheras y credencial.

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