Comenzó el relevamiento sociocomunitario en San José— 09/04/2026 Comentarios desactivados en Comenzó el relevamiento sociocomunitario en San José 1
A partir de este jueves, equipos de la Secretaría de Salud y Bienestar Social visitarán los hogares de nuestra comunidad para recabar información sobre necesidades y vivencias en el contexto actual.
Los datos obtenidos permitirán planificar políticas públicas acordes a las situaciones que se viven en los diferentes barrios de San José.
Las y los encuestadores están identificados con pecheras y credencial.
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