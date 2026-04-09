Vialidad concreta acuerdos con gobiernos locales del departamento Colón para la mejora de caminos rurales

Con el fin de planificar tareas en la red vial que se concretarán a través de la firma de convenios, el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), José Palacios, se reunió con representantes de municipios, comunas y juntas de gobierno del departamento Colón. El encuentro tuvo lugar en Villa Elisa.

Los acuerdos entre la provincia, municipios y jurisdicciones locales permitirán la mejora de caminos de uso productivo y social. «Se trató de un encuentro fructífero donde pudimos avanzar en la firma de tres convenios con los gobiernos locales de Arroyo Barú, La Clarita y Pueblo Cazes», informó Palacios; y agregó que «se habló además de las prioridades de trabajos sobre caminos de uso productivo y social».



En tanto, el senador provincial Ramiro Fabre destacó «el trabajo en equipo con Vialidad provincial, municipios, comunas y juntas de gobierno, con la parte privada, vecinos y productores que precisan tener en condiciones los caminos para poder sacar la producción».



Por su parte, la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, aseguró que «fue una reunión importante», al tiempo que valoró la presencia de autoridades provinciales para poder analizar de primera mano la problemática de los caminos rurales. «Poner a disposición las alternativas que hay es muy valioso».



Participaron de la reunión los representantes de los gobiernos locales de Arroyo Barú, La Clarita, San Miguel, Colonia Hocker, San Anselmo, y el jefe de la Zonal Villa DPV, Edgardo Delaloye, además del coordinador de Juntas de Gobierno del departamento Colón.

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