OSER recordó a afiliados que estudiantes mayores de 22 años deben presentar constancia de estudios

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) recordó a sus afiliados que los hijos adherentes mayores de 22 años que se encuentren cursando estudios terciarios o universitarios deben presentar el certificado de alumno regular para mantener vigente su condición afiliatoria.

Este trámite puede realizarse en cualquiera de las sedes de OSER hasta el 30 de abril y resulta necesario para dar continuidad a la cobertura en aquellos casos previstos por la normativa vigente.

Desde la obra social se indicó que, una vez cumplidos los 22 años, la presentación de esta documentación debe realizarse todos los años. Se trata de un requisito obligatorio para extender la afiliación hasta los 26 años, sin excepción.

Con esta actualización, OSER busca ordenar el proceso administrativo y brindar previsibilidad tanto a los afiliados como a sus familias, garantizando que quienes continúan estudiando puedan sostener su cobertura de manera regular y sin inconvenientes.

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