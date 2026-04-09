Convenio entre la Vicegobernación y el Iafas para la promoción del juego responsable

Este jueves la vicegobernadora Alicia Aluani firmó un convenio marco con el Instituto de Ayuda Financiera para a la Acción Social (Iafas) para la implementación de talleres orientados a la promoción del uso responsable de las tecnologías y el juego sano.

La vicegobernadora y presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Alicia Aluani, junto al presidente del Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (Iafas), Carlos Moyano, celebraron este jueves un convenio específico mediante el cual el Iafas, en conjunto con el Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación, brindará una capacitación a los agentes y personal de la diferentes áreas y dependencias de la Vicegobernación.

La propuesta se desarrollará a través de talleres de formación en la Promoción del Juego Responsable, con el objetivo de replicar los contenidos en sus diferentes ámbitos. Este sistema de talleres forma parte del Programa «Responsablemente Divertido», una iniciativa del IAFAS que tiene como finalidad promover el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y concienciar sobre el juego sano. A través de diferentes acciones y convenios con diferentes instituciones, se busca mitigar los posibles impactos negativos de estas actividades en grupos vulnerables.

Al respecto, la vicegobernadora Aluani destacó la importancia de avanzar en políticas de prevención y concientización sobre el juego responsable, especialmente frente al crecimiento de las actividades lúdicas vinculadas al uso de nuevas tecnologías. Remarcó además la necesidad de abordar la problemática de manera integral, con foco en las juventudes y en la construcción de comunidades más saludables. «Es un gran tema que tenemos por delante. Este convenio viene a paliar una situación que está presente en todos los estamentos de nuestra sociedad», expresó Aluani. Asimismo, subrayó que «hay que hacer foco en nuestras juventudes» y valoró que «este tipo de acciones nos permitirá contribuir al bienestar de nuestras comunidades».

Por su parte, el presidente del Iafas, Carlos Moyano, expresó su agradecimiento a la vicegobernadora por la colaboración en el Programa que impulsa la entidad «para mitigar el flagelo de hoy en día que es el juego en los adolescentes». En este sentido, indicó que el Programa «es una que herramienta que llevamos a la sociedad, específicamente a alumnos de escuelas secundarias, pero en este caso, va a ser al Instituto de Formación Legislativa para que ellos puedan replicar a la sociedad los contenidos relacionados al uso sano y responsable del juego, como también los temas relacionados a la problemática del juego ilegal y la tendencia en exceso que afecta a la salud de toda la población que juega».

Presencias

Participaron además la secretaria coordinaría de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; la coordinadora del instituto de Formación Legislativa, Ivana Balbi; y las coordinadoras del Senado Juvenil, Eugenia Alasino y Claribel García. Por parte del Iafas, participaron además el director político, Marcelo Monfort, y la coordinadora de Responsabilidad Social, Carolina Molina.

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