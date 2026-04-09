Colisión sobre ex Ruta 26 culmina con el traslado de heridos al hospital local

Durante el transcurso de la tarde de este jueves, se registró un siniestro vial, acontecido sobre la traza de la ex Ruta 26, lugar donde, por razones que se tratan de establecer, se produjo una fuerte colisión entre dos unidades vehiculares. El suceso fue protagonizado por un automóvil marca Fiat Cronos, de color gris, el cual era conducido por un ciudadano de 75 años de edad, domiciliado en Capital Federal y un Volkswagen Polo, comandado por un hombre de 34 años que viajaba junto a otros dos ocupantes.

Como secuencia del impacto los acompañantes del Volkswagen fueron trasladados al hospital San Benjamín de Colón con lesiones leves.

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