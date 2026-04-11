Encuentro del Foro de Seguridad Ciudadana en el HCD San José

En el Honorable Concejo Deliberante se llevó adelante una nueva reunión del Foro de Seguridad Ciudadana, donde se analizaron diversos temas que tienen que ver con la seguridad en distintos puntos de la localidad.

Participaron del mismo, la Presidente del HCD, Mirta Pérez, el Director de Inspección Municipal, Fabio Ferreyra, representantes de las fuerzas de seguridad, tanto de Comisaria San José como de La Picada de Barrio El Brillante e integrantes del Área de Juventudes. Durante el encuentro se planteó la necesidad de avanzar en un abordaje integral que combine operativos de control, prevención educativa y estrategias de comunicación, con el objetivo de reducir incidentes y mejorar la convivencia urbana.

Asimismo, se abordó la importancia de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes mejorando su difusión mediante cartelería en comercios, estaciones de servicio y espacios públicos. En este sentido, se propuso incorporar herramientas digitales que faciliten la participación ciudadana.

Además se debatió la prevención a través de la educación vial, promoviendo el trabajo articulado con escuelas, clubes e instituciones locales. También se destacó la importancia de generar espacios seguros para jóvenes para la prácticas recreativas, reduciendo así conductas riesgosas en la vía pública.

En materia de comunicación, se acordó reforzar la difusión mediante campañas en redes sociales, materiales audiovisuales y encuestas abiertas a la comunidad, con el objetivo de ampliar la participación y mejorar la recolección de información.

Finalmente, se remarcó la importancia del trabajo interinstitucional y el seguimiento continuo de las acciones planteadas, a través de relevamientos barriales, identificación de zonas críticas y articulación con organismos competentes, incluyendo el ámbito judicial.

El Honorable Concejo Deliberante continúa promoviendo espacios de diálogo y construcción colectiva para dar respuesta a aquellos temas que afectan a la comunidad.

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