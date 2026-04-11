Secuestran cocaína y dinero en procedimiento contra el narcomenudeo en Colón

En el marco de una investigación por la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón, con el apoyo táctico del Grupo Especial, llevó a cabo un importante procedimiento este viernes. El despliegue, que comenzó promediando la tarde y se extendió hasta las últimas horas de la noche, tuvo lugar en una finca situada en el sector oeste de la ciudad, donde los efectivos dieron cumplimiento a una orden de allanamiento y registro domiciliario emanada por el Juzgado de Garantías de Colón.

Durante la exhaustiva inspección del inmueble, el personal interviniente logró hallar y secuestrar diversos elementos que resultan determinantes para el avance de la causa. Entre el material incautado se destacan varios envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, junto a recortes de material plástico y elementos de corte que evidenciarían las tareas de fraccionamiento de la sustancia. Asimismo, se procedió al secuestro de una suma de dinero en efectivo y cuatro equipos de telefonía celular, dispositivos que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Finalizadas las tareas de campo, se dispuso el traslado de seis personas (cuatro hombres y dos mujeres) hacia la dependencia policial para cumplimentar las diligencias de rigor. Tras ser correctamente identificados, quedaron supeditados a la causa que se tramita en la magistratura interviniente.

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