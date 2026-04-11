Se realizó la Feria de la Salud

En el CAPS Araceli Barreto, se llevó adelante la Feria de la Salud, una propuesta pensada para promover hábitos saludables de manera dinámica, participativa y cercana a la comunidad.

Durante la jornada, niños, niñas y familias pudieron recorrer distintos stands interactivos, participar de juegos y acceder a información clara y práctica sobre el cuidado integral de la salud.

Los espacios abordaron temáticas fundamentales como vacunación, salud bucal, alimentación saludable, salud mental, movimiento, higiene y salud pública y comunitaria, acercando herramientas simples para aplicar en la vida cotidiana.

La feria se desarrolló en un clima de encuentro y aprendizaje, reafirmando la importancia de generar estos espacios donde la prevención, la información y el acompañamiento profesional se combinan para fortalecer el bienestar colectivo.

Desde el equipo del CAPS destacaron la participación de las familias y el compromiso de seguir impulsando propuestas que acerquen la salud a cada barrio.

Porque la salud también se aprende, se comparte y se construye entre todos.

www.discofm.com.ar