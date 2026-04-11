Investigación policial desarticula una falsa denuncia por la sustracción de neumáticos en Colón

Personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón esclareció un presunto ilícito que resultó ser una falsa denuncia. El damnificado pretendía que la aseguradora costeara el recambio de sus cubiertas en mal estado.

En el marco de las tareas investigativas impulsadas por la Jefatura Departamental, en relación con un supuesto hecho delictivo denunciado recientemente, personal policial logró determinar la inexistencia del evento y la presunta comisión del delito de Falsa Denuncia.

Las actuaciones se dieron inicio a partir de la radicación de una denuncia por parte de un ciudadano de 65 años, oriundo de Buenos Aires, con domicilio en Colón, quien manifestó haber sido víctima de un ilícito en las inmediaciones de la bajada de lanchas, en la zona norte de la ciudad. Según el relato original, autores desconocidos habrían sustraído los dos neumáticos del lateral derecho de su unidad, una camioneta Toyota Hilux, además de la rueda de auxilio, la cual se encontraba resguardada con medidas de seguridad. El denunciante incluso detalló que el vehículo había sido dejado sobre piedras para facilitar la extracción.

A raíz de las inconsistencias detectadas y mediante las averiguaciones practicadas por los efectivos, se logró dar con el paradero del denunciante y la ubicación de la camioneta en cuestión. Para sorpresa de los investigadores, al inspeccionar el rodado, se constató que poseía la totalidad de sus neumáticos colocados, coincidiendo plenamente con las características de aquellos denunciados como sustraídos.

Ante la evidencia física irrefutable, el ciudadano terminó por reconocer que la denuncia carecía de veracidad, que la maniobra habría sido pergeñada para que la compañía de seguros procediera al reconocimiento y reposición de lo sustraído.

Del presente suceso se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Colón, disponiéndose la continuidad de las actuaciones de rigor, quedando el ciudadano supeditado a la causa.

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