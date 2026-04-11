Cancillería Argentina se comunicó con Walser por la planta HIF Global

El Intendente de Colón valoró los avances en el diálogo por la posible relocalización de la refinería en Paysandú.

José Luis Walser, expresó su satisfacción ante los últimos pasos conocidos en torno al futuro de la planta de HIF Global proyectada en Paysandú, luego de que autoridades del vecino país dieran a conocer oficialmente la posibilidad de considerar una relocalización del emprendimiento.

La novedad representa un avance significativo para la comunidad de Colón y para toda la región que viene manifestando su preocupación por el impacto ambiental, paisajístico y productivo que podría generar la instalación de la planta en el sitio originalmente previsto, sobre la costa del río Uruguay. En ese marco, Walser remarcó que se trata de una señal positiva, fruto de un reclamo sostenido y del trabajo institucional llevado adelante en defensa de los intereses de la ciudad.

El presidente municipal informó además que en las últimas horas recibió un llamado de Cancillería Argentina, desde donde le confirmaron que se está avanzando en la próxima reunión entre ambas cancillerías para profundizar sobre este tema. De este modo, se abre una nueva etapa de diálogo bilateral en torno a una situación que sigue siendo observada con atención por las comunidades de ambas márgenes del río Uruguay.

Una señal que abre una nueva etapa

Las recientes expresiones públicas surgidas en Uruguay marcaron un cambio relevante en el tratamiento del tema. Según fue informado por medios del vecino país, el gobierno uruguayo analiza la posibilidad de relocalizar la planta dentro del departamento de Paysandú, contemplando los planteos realizados desde Argentina y particularmente desde Entre Ríos.

Para Colón, esta instancia constituye un reconocimiento a un planteo que se sostuvo desde el primer momento con firmeza, fundamentos técnicos y voluntad de diálogo. La defensa del ambiente, del paisaje, del río Uruguay y de las actividades productivas y turísticas de la ciudad fue el eje de una posición clara que buscó siempre ser escuchada por las autoridades competentes.

El valor del trabajo institucional sostenido

Desde la Municipalidad de Colón se viene impulsando una agenda activa de gestiones, reuniones y planteos formales en torno a este tema. En ese camino, el intendente José Luis Walser sostuvo una posición firme a favor de la relocalización, promoviendo alternativas y defendiendo los intereses de la comunidad colonense.

La instancia actual muestra que ese trabajo, acompañado por instituciones, organizaciones y vecinos, comienza a encontrar eco en los ámbitos de decisión. La posibilidad de analizar otra localización para el emprendimiento representa un paso importante en un proceso que todavía requiere seguimiento, responsabilidad y compromiso institucional.

Cancillerías y diálogo bilateral

El llamado recibido desde Cancillería Argentina otorga un marco diplomático relevante para esta nueva etapa. La intervención de los gobiernos nacionales permitirá profundizar el intercambio y dar continuidad a un proceso de diálogo que, según lo expresado por las partes, sigue en marcha.

Este escenario fortalece la expectativa de que la situación pueda seguir abordándose a través de canales institucionales, con información, diálogo y búsqueda de soluciones que contemplen la defensa del ambiente y el respeto por las comunidades involucradas.

Una postura clara en defensa de Colón

José Luis Walser celebró que el gobierno uruguayo haya escuchado y tenido en cuenta el pedido realizado desde Colón. Al mismo tiempo, remarcó que la ciudad seguirá atenta a cada avance y continuará trabajando con responsabilidad para defender su patrimonio natural, su perfil turístico y la calidad de vida de sus vecinos.

La Municipalidad de Colón reafirma así su compromiso de seguir acompañando cada instancia de diálogo y gestión vinculada a este tema, con la convicción de que defender a la ciudad también implica sostener una postura firme, propositiva y abierta al entendimiento.

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