Colisión en Acceso Dr. Bastian deja como saldo una persona lesionada

En la jornada de este viernes, se registró un siniestro vial en inmediaciones de Acceso Dr. Bastián, entre las calles Avellaneda y Entre Ríos, de San José. El incidente, ocurrido en una zona de tránsito fluido, involucró a dos vehículos particulares y dejó a una mujer con heridas leves.

El hecho se desencadenó cuando, por causas que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre un automóvil Volkswagen Gol Country, conducido por un ciudadano y una camioneta Chevrolet S10. A raíz de la inercia del impacto, la mujer que viajaba como acompañante en el rodado de menor porte resultó con lesiones leves y debió ser trasladada al nosocomio local.

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