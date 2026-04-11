Un motociclista resultó lesionado en una colisión y su rodado fue retenido

En la jornada de este viernes, aproximadamente a las 13:00 horas, se produjo un siniestro vial en la intersección de Boulevard Ferrari y calle 25 de Mayo, una zona de constante tránsito en la ciudad de Colón. El incidente, que involucró a un automóvil y a una unidad de menor porte, dejó como saldo un conductor herido y la retención de su motovehículo.

El evento fue protagonizado por una motocicleta Zanella Sapucai, la cual era tripulada por un ciudadano de 34 años y un automóvil de la marca Peugeot, el cual era conducido por un hombre de 39 años.

Como consecuencia inmediata de la colisión, el ocupante del rodado de menor porte debió ser asistido en el lugar. Tras la evaluación, se dictaminó que el conductor sufrió lesiones de carácter leve, no revistiendo gravedad su cuadro clínico.

Durante las actuaciones de rigor y el control de documentación pertinente realizado por los efectivos intervinientes, se constató que la motocicleta carecía de la documentación exigida por la normativa vigente para circular en la vía pública. Ante esta situación, se procedió a la retención preventiva del motovehículo.

www.discofm.com.ar