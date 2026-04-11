Ofrenda floral en conmemoración del asesinato del General Justo José de Urquiza

En el marco de un nuevo aniversario del asesinato del General Justo José de Urquiza, se llevó a cabo una ofrenda floral en el busto del prócer entrerriano, ubicado frente al Museo Regional de la Colonia San José.

El acto contó con la presencia del Intendente Gustavo Bastian y la Viceintendenta Mirta Pérez, además de concejales y autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal.

Durante la ceremonia se recordó la figura y el legado del General Urquiza, destacando su papel fundamental en la organización nacional y en la historia de la provincia de Entre Ríos.

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