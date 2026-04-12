Hallazgo de una persona sin vida en una obra en construcción

En el marco de las actuaciones judiciales iniciadas este domingo, desde la Jefatura Departamental Colón se coordinó una exhaustiva investigación tendiente a esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de una propiedad en obra situada en la intersección de Avenida Quirós y calle Moreno, de la ciudad de Colón.

El procedimiento contó con la supervisión directa del Subjefe de la Departamental Colón, Comisario Inspector Martín Furlong, quien se hizo presente en el lugar junto con los fiscales Dra. Noelia Batto y Dr. Alejandro Perroud.

El hallazgo se produjo específicamente en el sector del subsuelo de la edificación. Si bien restan las confirmaciones formales de identidad, los datos preliminares indicarían que se trataría de un ciudadano de nacionalidad paraguaya.

Personal de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental procedió al relevamiento técnico del sitio, efectuando la recolección de indicios bajo estrictos protocolos de preservación.

En relación al avance de la pesquisa, se trabaja sobre una línea investigativa que contempla la presunta participación de un sujeto en el hecho. No obstante, y en virtud del estado incipiente de la causa, se ha dispuesto no brindar precisiones, para evitar el entorpecimiento de la investigación y resguardar la eficacia de las medidas procesales en curso.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se ha ordenado el traslado del occiso para la realización de la autopsia médico-legal. Este examen pericial será la pieza determinante para establecer de manera científica la causa fehaciente del deceso y recabar evidencia que permita confirmar o descartar la posible intervención de otra persona en el suceso.

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