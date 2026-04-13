Se realizó la entrega de los Premios Ramón Martínez a la Excelencia Deportiva 2025

En las instalaciones del Polideportivo Municipal se llevó a cabo la entrega de los Premios Ramón Martínez a la Excelencia Deportiva 2025, un evento que reconoce el esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas locales a lo largo del año.

El acto fue presidido por el Presidente Municipal, Gustavo Bastian, y la Viceintendenta, Mirta Pérez, quienes acompañaron a deportistas, entrenadores, familias y público en general en una emotiva ceremonia que destacó el compromiso y la superación en el ámbito deportivo.

En esta edición, el padrino del evento fue el reconocido ciclista Danilo Ramat, quien compartió su experiencia con los presentes y acompañó la entrega de reconocimientos a los deportistas destacados en distintas disciplinas.

Durante la ceremonia se puso en valor el trabajo constante de los atletas locales, así como el acompañamiento de las instituciones deportivas y las familias, pilares fundamentales para el crecimiento del deporte en la comunidad.

Silvina Bravo obtuvo el Oro

El momento más destacado de la noche fue la entrega del Premio Ramón Martínez de Oro edición 2025, que fue otorgado a Silvina Bravo, en reconocimiento a su destacada trayectoria y su gran labor como atleta corredora durante los últimos años, consolidándose como una referente del atletismo local gracias a sus logros y su compromiso con el deporte.

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