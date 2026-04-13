Comenzó a desarrollarse la Diplomatura Universitaria en Administración y Gestión de PyMEs en San José

En la Casa del Bicentenario se llevó adelante la firma del convenio entre la Municipalidad de San José y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, dando inicio a esta propuesta formativa que fortalece el vínculo entre el Estado local y la educación universitaria.

Más de 70 estudiantes comenzaron a cursar esta diplomatura, que se dictará los días viernes hasta el mes de noviembre. A lo largo del trayecto, adquirirán herramientas clave para la administración y gestión de PyMEs, con una mirada integral sobre los contextos sociales y económicos en los que se desarrollan.

Esta iniciativa, de carácter gratuito para los asistentes —asumiendo el municipio el costo de inversión—, forma parte de las políticas públicas orientadas a promover la capacitación, el desarrollo productivo y la generación de oportunidades, apostando al crecimiento local y al fortalecimiento del entramado emprendedor de la comunidad.

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