Por disturbios debió suspenderse el encuentro entre Campito y Sauce

Desde la Jefatura Departamental Colón se informa sobre las actuaciones labradas en la tarde de este domingo, con motivo de los incidentes acaecidos en el estadio del Club Atlético Campito en la ciudad de Colón, durante el desarrollo del encuentro futbolístico frente al Club Atlético Sauce.

Transcurridos aproximadamente los 34 minutos de la etapa complementaria, y a raíz de una decisión de índole técnica por parte del árbitro, se originó un foco de conflicto en el terreno de juego. Lo que inicialmente se presentó como una protesta ante una sanción disciplinaria, derivó rápidamente en una gresca de carácter generalizado que involucró a varias personas.

Ante la escalada de acciones hostiles, el personal policial apostado procedió de forma inmediata a realizar un anillo de protección para salvaguardar la integridad física de la terna arbitral.

Al determinarse posteriormente que existía un riesgo latente, se determinó la finalización anticipada del espectáculo deportivo.

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