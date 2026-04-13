Un motociclista resultó con lesiones graves tras colisionar con un can

En un siniestro vial registrado durante la mañana de este lunes, un joven oriundo de Colonia Avellaneda debió ser hospitalizado tras perder el control de su rodado en la intersección de calles Pellenc y Gouchón, de la ciudad de Colón.

En las primeras horas de la jornada de este lunes, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón debió tomar intervención a raíz de un incidente ocurrido en la zona urbana de esta ciudad, el que fue protagonizado por un motovehículo marca Mondial Max de 110cc, el cual era conducido por un ciudadano de 27 años de edad, domiciliado en la localidad de Colonia Avellaneda, departamento Paraná, quien habría colisionado contra un animal canino que se cruzó en su trayectoria.

El impacto provocó la inmediata inestabilidad de la unidad y la subsiguiente caída del ocupante hacia la cinta asfáltica. Como consecuencia, el joven sufrió heridas graves (fractura de muñeca) y debió ser trasladado al Hospital San Benjamín.

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