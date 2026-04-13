El Municipio se hará cargo de abonar el Programa Potenciar Trabajo en Feliciano— 13/04/2026
El Gobierno Nacional eliminó el programa Potenciar Trabajo, finalizando los pagos de $78.000 en abril 2026 para unos 900.000 beneficiarios.
Muchos beneficiarios estaban haciendo, hace algunos años su capacitación y primer empleo, desarrollando labores en el municipio.
«Mediante decreto y después de un análisis detallado de cada caso, he dispuesto que quienes siguieron capacitándose hasta el mes pasado en el municipio, sigan cobrando ese monto, esta vez abonado con fondos municipales», puntualizó al respecto el Intendente Damián Arévalo.
«Debemos destacar que sin obligación alguna muchos beneficiarios siguieron desarrollando tareas en el municipio y de acuerdo a ello y su desempeño, hemos decidido seguir cubriendo ese monto», cerró el Presidente Municipal de San José de Feliciano.
