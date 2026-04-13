Solicitan la colaboración para dar con el paradero de un sujeto vinculado a un homicidio

Desde Jefatura Departamental Colón, bajo las directivas emanadas por el Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr Alejandro Perroud, se solicita la colaboración activa de la población y de los medios de comunicación para localizar a un ciudadano sobre quien pesa una orden de detención inmediata en el marco de una causa por homicidio.

En cumplimiento de lo dispuesto mediante el Oficio N° 559, vinculado a la causa caratulada «NN S/HOMICIDIO SIMPLE» (Legajo OGA Nº 139/26), se ha instruido la Captura Nacional e Internacional del ciudadano: Nicolás Alexander Acosta, alias «nino«.

Canales de Comunicación Urgente

Se insta a la comunidad a que, de poseer datos fidedignos sobre su paradero o haberlo divisado, procedan a dar aviso de manera inmediata y bajo estricta reserva.

Cualquier información puede ser reportada a través de las siguientes vías de contacto:

· Línea gratuita 101.

· Sala de Comunicaciones y Emergencias: +54 9 343 405-4033.

· División Investigaciones e Inteligencia Criminal: +54 9 3447 64-2315.

www.discofm.com.ar