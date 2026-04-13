Detuvieron al presunto autor de un homicidio tras un complejo operativo de inteligencia

El sujeto, que contaba con un pedido de captura de alcance internacional, fue interceptado en la vía pública tras un trabajo en conjunto. En el marco de la diligencia judicial, se incautaron elementos que guardarían relación con la causa.

Como resultado de una minuciosa labor de inteligencia y tras la recepción de testimonios determinantes que permitieron trazar el rastro del sospechoso, personal policial logró dar cumplimiento a la orden de detención que pesaba sobre un ciudadano vinculado a la causa de homicidio simple, hecho de sangre registrado el pasado domingo en esta jurisdicción. El procedimiento, que requería de una extrema cautela debido a la vigencia de un pedido de captura nacional e internacional sobre el evadido, se concretó mediante un despliegue coordinado.

La intervención fue encabezada por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Colón, quienes trabajaron de manera mancomunada con efectivos de la División Homicidios, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, y el apoyo de la División Operaciones y Seguridad Pública. Tras establecerse un cerco perimetral y tareas de vigilancia en puntos estratégicos, el individuo fue interceptado en las inmediaciones de calle Presidente Illia, entre Lima y Paysandú.

En el sitio del procedimiento, y bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Colón representada por el Dr. Alejandro Perroud y la Dra. Noelia Batto, se llevaron a cabo las requisas correspondientes, lográndose el secuestro de un dispositivo de telefonía celular y otros bienes, elementos que fueron resguardados para su posterior análisis pericial. En este contexto, la División Policía Científica realizó las tareas técnico-periciales de rigor para asegurar la validez probatoria de los elementos hallados.

Finalmente, tras informar las novedades al Juzgado local, se dispuso el traslado inmediato del encausado hasta la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

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